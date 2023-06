Spagna, disastro Ferrari in qualifica! Leclerc out in Q1, parte penultimo

BARCELLONA - Charles Leclerc è subito fuori nella prima fase di qualifica al Gran Premio di Spagna , ottavo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota della Ferrari non va oltre il diciannovesimo e penultimo tempo nel Q1 , e nella gara di domenica partirà dall'ultima fila in griglia , davanti solamente a Logan Sargeant. Avanti col brivido Carlos Sainz, che ottiene il quarto crono all'ultimo tentativo in una qualifica fin da subito scopiettante. C'è attesa per capire il motivo del deludente risultato del monegasco.

La delusione di Leclerc

"Sarei molto sorpreso se la macchina fosse a posto - ha detto Leclerc poco dopo ai microfoni di Sky Sport -. Dobbiamo guardare i dati e la macchina molto bene, c'era qualcosa che non andava. Stamattina in queste condizioni la macchina era molto buona. Facevo le curve a destra e andava bene, facevo le curve a sinistra e qualcosa non mi tornava. Oggi ci è costato tanto, però domani dobbiamo tornare a un buon feeling per andare avanti. Non ho una risposta per adesso, devo guardare dei dati per commentare. Il feeling era completamente diverso rispetto a ogni volta da inizio anno. L'ho quasi messa a muro durante la prima bandiera rossa e andavo a 60 km/h".