F1 GP Spagna, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

SAGNA - La gara del Gran Premio di Spagna chiude l'ottavo appuntamento della stagione di Formula 1. A partire dalla pole position sarà Max Verstappen, capace di rifilare ben mezzo secondo alla comunque ottima prestazione di Carlos Sainz, mentre l'altro pilota Ferrari, Charles Leclerc, non è riuscito ad andare oltre un'incredibile (in negativo) 19° posto. Missione recupero, quindi, per il monegasco, dopo l'opaco weekend di Montecarlo vissuto dai due alfieri del Cavallino. Il via alla gara è in programma domenica 4 giugno alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), oltre che in chiaro su TV8. La visione in streaming è invece disponibile su Sky Go e NOW.