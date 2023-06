Ferrari, tracollo in Spagna: Sainz quinto, Leclerc fuori dalla zona punti

BARCELLONA - La Ferrari crolla in Spagna: Barcellona doveva portare nuova linfa alla scuderia di Maranello, dopo le novità presentate, e invece la Rossa è sembrata più in difficoltà che mai, inerme non solo nei confronti della Red Bull, ma anche della Mercedes. Ecco quindi che Carlos Sainz ha dovuto abbandonare l'obiettivo del podio davanti al pubblico di casa, mentre Charles Leclerc non è riuscito nella rimonta, chiudendo undicesimo e quindi fuori dai punti. Max Verstappen vince dopo aver dominato, con Lewis Hamilton e George Russell a completare il podio dopo la rivoluzione in casa Mercedes.