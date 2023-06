Ferrari, Vasseur allarga le braccia: "Almeno davanti alle Aston Martin..."

BARCELLONA - Il weekend del GP di Spagna di F1 non è certamente stato al livello di quanto ci aspettava in casa Ferrari, con Carlos Sainz che non è riuscito a chiudere a podio nonostante fosse partito dalla seconda casella, mentre Charles Leclerc è rimasto addirittura fuori dalla zona punti. Una situazione difficile, ma sulla quale Frederic Vasseur rimane comunque fiducioso. "Parlando di aggiornamenti, abbiamo fatto un passo avanti - ha sottolineato il team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport -. Ora la cosa più importante è separare quello che è andato bene da quello che non ha funzionato. Non dobbiamo essere teneri nelle analisi, i problemi rimangono, siamo troppo incostanti, ma il potenziale c’è: quantomeno siamo riusciti a stare davanti alle Aston Martin. Abbiamo comunque delineato il percorso di sviluppo in vista delle prossime gare".