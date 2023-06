Ferrari, Sainz attende tempi migliori: “Barcellona per noi è difficile”

BARCELLONA - Dopo un sabato da star con il secondo posto in qualifica, la gara della domenica del GP di Spagna di F1 non ha sorriso a Carlos Sainz, alle prese soprattutto con mancato feeling con le medie, dopo aver fatto vedere spunti positivi con le soft. Ecco quindi che per l'iberico della Ferrari si è delineato un quinto posto che ha lasciato l'amaro in bocca, soprattutto considerando che il madrileno non ha potuto nemmeno abbozzare un tentativo di resistenza nei confronti delle Mercedes e di Sergio Perez. Un risultato che per Sainz deriva innanzitutto dalle caratteristiche del tracciato di Montmelò: "È sempre un circuito molto difficile per noi, con tanto degrado e tante curve veloci, ho sofferto tanto quello", ha sottolineato Sainz ai microfoni di Sky Sport.