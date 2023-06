Bus turistici e viaggi sicuri: i controlli per conducenti e veicoli

Lasciar andare i propri figli alle gite scolastiche è un piacere poichè rappresenta per loro un'occasione per divertirsi ed imparare. C'è però sempre un briciolo di preoccupazione per la loro sicurezza, specie per il viaggio, generalmente su un pullman che dovrò quindi percorrere lunghi tratti stradali. L'ultimo triste episodio divulgato dai media ha avuto luogo lungo l'A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, quando un autobus con 38 passeggeri a bordo è finito in una scarpata insieme a cinque automobili, causando la triste perdita di una vita e ferendo 14 persone. Ma come possiamo garantire che questi mezzi siano adeguati e si trovino in condizioni ottimali per lunghi e sicuri viaggi?