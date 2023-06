F1, Hamilton pronto al rinnovo: "Nel 2024 punto a sfidare le Red Bull"

ROMA - Nel Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1 le Mercedes sono tornate ad alti livelli, conquistando due posizioni sul podio con Lewis Hamilton e George Russell , battuti soltanto da un devastante Max Verstappen . Il sette volte campione del mondo ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza, ma il suo futuro resta ancora incerto come dichiarato dallo stesso britannico: “ Non ho ancora firmato nulla , prossimamente mi incontrerò con Toto Wolff, speriamo di riuscire a concludere qualcosa“,

Hamilton sfida la Red Bull per il 2024

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, nonostante non abbia ancora firmato un nuovo contratto ha lasciato intendere che il suo futuro sarà ancora nel team tedesco, lanciando la sfida alla Red Bull per il prossimo anno: “So che abbiamo qualcosa in cantiere per il futuro, quindi spero che almeno per la fine dell’anno potremo sfidarli. In questo momento sono più concentrato sul fatto che l’anno prossimo avremo la macchina per sfidarli fin dal primo giorno. E più continueremo a spingere questa vettura quest’anno, più questo avrà un impatto anche sul 2024, in un certo senso“.