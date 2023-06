F1, Horner stronca Rosberg: "Ti piace criticare ora che non sei in macchina"

ROMA - Il Gran Premio di Spagna 2023 si è chiuso con la vittoria del solito Max Verstappen che, a neanche metà della stagione, ha già messo le mani sul suo terzo titolo mondiale. Meno bene, invece, l'altra Red Bull di Sergio Perez che, nel post-gara di Sky Sport F1 UK, è stato criticato dal campione del mondo del 2016 Nico Rosberg : “Credo che gli sia mancata un po’ di performance, soprattutto nella prima parte della gara. In particolar modo confrontandolo con quanto ha fatto Max. In alcuni giri il gap tra i due era veramente netto“.

Horner e la dura replica a Rosberg

Nico Rosberg ha rivolto i suoi dubbi sulla prestazione di Sergio Perez al team principal della Red Bull, Christian Horner, che da parte sua ha risposto al tedesco in maniera piuttosto stizzita: “Sei troppo critico e duro con questi ragazzi. Adesso che non sei più in macchina ti piace tanto criticare tutti i piloti“. Una dura replica, che ha portato Rosberg ha chiudere la questione dicendo che si trattava "solo di una domanda". Ad ogni modo in quegli attimi c'è stata una certa tensione tra i due interlocutori.