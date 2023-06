Zlatan Ibrahimovic, basta calcio! Ora solo relax sull'Harley-Davidson

Regole a chi?

Il regolamento per chi gioca a calcio, specie ai massimi livelli, parla chiaro: i calciatori non possono andare in moto. La regola è chiara e il motivo anche: se l'atleta si fa male cadendo dal veicolo, a rimetterci è anche e soprattutto la squadra e la società, che ovviamente non può permettersi di perdere per mesi un elemento della rosa per una sciocchezza simile. Stando a vedere i profili social di Zlatan Ibrahimovic però, per lui questa norma non ha avuto molta importanza negli anni: lui ama le Harley-Davidson, non l'ha mai nascosto e soprattutto adora la sua V-Rod bianca, che ha recentemente mostrato sui social.

