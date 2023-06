F1, slitta ancora il ritorno in Africa. Salvo lo storico GP del Belgio

ROMA – Rimandato ancora di un anno (forse) il ritorno del continente africano nel Circus della Formula 1 . Secondo quanto riportato dal portale online racingnews365.com, infatti, gli organizzatori di Liberty Media e quelli dello storico GP di Kyalami , in Sudafrica , gara che manca al mondiale da 30 anni esatti, non hanno raggiunto l’accordo per l’inserimento della corsa nel mondiale del 2024. Notizia che, con tutta probabilità, “salverà” almeno per l’anno prossimo un altro circuito storico, quello belga di Spa-Fracorchamps , anch’esso alle prese con un complicato rinnovo del contratto con il Circus.

F1, niente Sudafrica per il 2024. Forse nel 2025?

Nonostante i tanti incontri tenuti tra le parti nei mesi scorsi, la fumata nera tra gli organizzatori del circuito sudafricano e i vertici di Liberty Media, sembra essere motivata da ragioni tutt’altro che economiche. Il sito racingnews365.com, infatti, riferisce come all’origine della ulteriore posticipazione possa esserci anche la posizione neutrale assunta dal governo Sudafricano nei confronti della Russia e del suo ruolo nel conflitto ucraino. Posizione che, sempre secondo le cronache, andrebbe a discostarsi da quella assunta invece dai promotori dello stesso Circus. I quali, a tal proposito, hanno invece optato da subito per una posizione netta, rescindendo immediatamente il contratto con la Russia per il suo Gran Premio, lo scorso anno. Una situazione di cui, in termini prettamente sportivi, andrà a beneficiare il Belgio, anch’esso alle prese con difficoltà organizzative nel prolungamento del contratto con la Formula 1, per questo pronto a beneficiare la proroga di un anno su quanto pattuito.