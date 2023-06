Ferrari, Sainz e il rimpianto Australia: "Non me la tolgo dalla testa"

ROMA - In questa prima parte di stagione la Ferrari continua ad alternare buone cose ad altre molto meno buone, come avvenuto nell'ultima gara disputata in Spagna, in cui Carlos Sainz ha ottenuto un'ottima seconda posizione in griglia di partenza, salvo poi concludere la gara al quinto posto. Il pilota spagnolo sta facendo del suo meglio per tornare sul podio ed è pronto a resettare ancora una volta per iniziare a pensare al Canada. Sainz, però, ha un tarlo nella mente che ancora non riesce a togliere, ovvero lo scorso Gran Premio d'Australia.