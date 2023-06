West Ham prepara il pullman per la vittoria: ma non ha (ancora) vinto!

Il West Ham , che giocherà contro la Fiorentina oggi 7 giugno 2023 per la finale di Conference League, ha deciso di sfidare la sorte e sistemare ad hoc il pullman per i festeggiamenti ancor prima di guadagnarsi la vittoria. Una mossa rischiosa, visto che l'epilogo della partita di stasera potrebbe essere diverso da quello che loro si aspettano.

Nessuna scaramanzia

Il pullman sfoggia sul posteriore la scritta “Winners” serigrafata a caratteri cubitali, ed accompagnata all'immagine della coppa al posto della I. Il veicolo ha circolato per le strade di Londra, e in questo modo la squadra ha fatto sfoggio della sua forza calcistica e della sua convinzione di sollevare la coppa questa sera. Qualcuno però non ha detto loro che se il palloncino si gonfia troppo, è più facile che esploda. A volte è meglio essere discreti, piuttosto che eccessivamente sicuri. Nella vita, in fondo, non si sa mai dove si va “a parare”.

