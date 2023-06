Ferrari, show a Le Mans: 499P prima e seconda in qualifica

Le due Ferrari 499P hanno concluso in prima fila la qualifica della 24 Ore di Le Mans. Protagonisti del turno cronometrato sono stati Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi, che hanno ottenuto il primo e il secondo posto rispettivamente con la 499P numero 50 e 51. Gli equipaggi delle Hypercar del Cavallino Rampante hanno così guadagnato l’accesso alla Hyperpole, che andrà in scena nella serata di giovedì 8 giugno, e vedrà in pista le otto migliori vetture per ogni classe che partecipano al quarto round del FIA WEC.