MotoGP: Inferno o Paradiso? Tutti i colori del Mugello

SCARPERIA - Tutti i colori del Mugello . Nelle colline che hanno scritto la storia della MotoGP , a lungo e in largo con la firma di Valentino Rossi , è iniziato il wekend più atteso delle due ruote italiane e anche la corsa alle livree e ai caschi speciali. Una tradizione iniziata proprio dal Dottore, in questi giorni impegnato a Le Mans nel suo approccio alla 24 Ore. Prima a svelare la sua "opera" artistica la Pramac , il team satellite della Ducati che manda in pista... Dante . Il genio di teste parti è infatti la fonte d'ispirazione per le GP23 di Jorge Martin e Johann Zarco che sul circuito di proprietà della Ferrari sfrecciano con una carena doubleface ispirata alla Divina Commedia . L'Inferno sul lato destro, con la scritta “lasciate ogni speranza voi che entrate", il Paradiso sulla sinistra, con la frase "l'amore che muove il sole e le altre stelle" e il volto di Alighieri. Sul cupolino il tricolore con numeri in font gotico.

In attesa degli altri colori e delle ideazioni per il Mugello di Pecco Bagnaia e compania una scelta mai così azzecata, perché mai come quest'anno, con il campione del mondo in testa alla classifica per un solo punto su Marco Bezzecchi, pupillo del Team VR46 sempre sulla rossa di Borgo Panigale ma versione 2022, il GP d'Italia può essere un punto di svolta della stagione. Inferno o Paradiso. Anche per le due ruote italiane, che saranno esaltate domanica prima della partenza della gara dal passaggio delle Frecce Tricolori. Il tema del casco di Bagnaia dell'anno scorso. Sperando che anche la gara, insieme alla Sprint di domani, dia lo stesso risultato e gli stessi colori.