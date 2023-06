Uber Carshare, arriva la funzione per mettere a noleggio la propria auto

Da anni ormai il car sharing è in netta diffusione su tutto il territorio italiano. Basti pensare che nel 2022 sono stati oltre 5.600.000 i noleggi in tutto il Paese , con Uber che si conferma una delle aziende più attive e che offrono una flotta massiccia di veicoli. Proprio l'azienda statunitense ha deciso di permettere agli utenti di poter "condividere" la loro vettura attraverso la funzione "Carshare".

Basta registrare l'auto sull'app

L'Uber Cashcare sarà la nuova funzione attraverso la quale i cittadini potranno mettere a noleggio la propria auto, ovviamente ricevendo in cambio la cifra richiesta per il servizio. Come riporta la rete Bloomberg, per poter mettere una vettura a noleggio basterà registrarla sull'app Uber dove gli altri utenti potranno così trovarla e nel caso farne uso pagando la tariffa.

In un post sul suo blog, il CEO di Uber, Dara Khosrowshahi, ha sottolineato l'importanza di trasformare ogni veicolo in un'auto condivisa, aumentando l'efficienza e migliorando la vivibilità dei quartieri. Per ora il servizio, presentato durante l'evento Go-Get Zero a Londra, sarà lanciato a Boston e Toronto.

