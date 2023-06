Rossi, prima vittoria in GT3: a Road To Le Mans fenomeno su quattro ruote

ROMA – In ogni sport ci sono i campioni, dopo ci sono i fuoriclasse, e dopo ancora ci sono i fenomeni, quelli di cui ci si ricorda per generazioni. Che Valentino Rossi appartenga a quest’ultima categoria, ormai, è un dato di fatto. Quello che però non è scontato è che il “Dottore”, dopo aver dominato per anni la MotoGP, riesca ad emozionare ancora, e non poco, anche sulle quattro ruote. Perché questo è accaduto alla Road To Le Mans, tappa di avvicinamento alle 24 Ore del prossimo anno. Con una prestazione mostruosa alla guida della Bmw M4 del team WRT, e con un ultimo giro degno dei fasti delle corse su due ruote, il fenomeno pesarese ottiene il suo primo successo in GT3 in coppia con il compagno di squadra Jerome Policand.