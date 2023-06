Ferrari, i sei piloti per il sogno Le Mans: Antonio Fuoco parte in pole

La Ferrari a Le Mans ha scritto la storia. Ancora una volta. E’ vero, magari è prematuro esaltarsi per la pole di Fuoco e la prima fila tutta Rossa per una gara che dura 24 ore, in cui ogni minuto che passa nasconde mille pericoli, ma Maranello non poteva tornare nella classe regina della gara più bella e difficile del mondo in maniera migliore.