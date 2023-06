John Elkann esalta la Ferrari a Le Mans: “Che orgoglio”

ROMA – “Siamo orgogliosi della partenza in pole position della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans. C'è grande soddisfazione nel tornare a competere nella classe regina, per giunta nell'edizione del centenario, 50 anni dopo la nostra ultima gara in questa categoria”. E’ con queste parole che il presidente della Ferrari, John Elkann, saluta il ritorno, peraltro in pole position, della scuderia di Maranello nella leggendaria gara automobilistica, attraverso una nota diffusa dalla Scuderia del Cavallino.