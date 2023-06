Schumacher e il caso Marko: “Avevo scelto Mick per l’AlphaTauri”

ROMA - Dopo due anni da pilota titolare in Formula 1 con la Haas, in questa stagione Mick Schumacher è passato a ricoprire il ruolo di pilota di riserva della Mercedes. Eppure, il figlio d'arte aveva visto per un attimo uno spiraglio per rimanere in griglia: come aveva anticipato Ralf Schumacher, infatti, il classe '99 era finito sul taccuino dell'AlphaTauri, prima dell'intervento di Helmut Marko, che virò su Nyck De Vries scartando l'ipotesi del prodotto dell'Academy Ferrari. A confermare questo retroscena è stato il team principal della scuderia di Faenza, Franz Tost, che in un'intervista a Formel1.de ha dichiarato: "È andata così. Mick Schumacher non aveva più un sedile, ed era la mia prima scelta, nel momento in cui è emersa la situazione legata a Pierre Gasly".