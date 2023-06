MotoGP: Bagnaia re del Mugello, Ducati padrona del Mondiale

SCARPERIA - Pecco Bagnaia alza la voce e urla in faccia a tutto e tutti, ripendendosi quello che è ormai il suo Mugello e che s'è messo merivigliosamente in testa con un altro casco speciale, dicendo al mondo che il campione è lui e che non ha nessuna intenzione di abdicare. Respingendo tutti gli attacchi. In qualifica quello finanche più mentale che fisico di Marc Marquez, che manda a quel paese per essere stato rallentato e poi seguito, salvo poi piazzare una pole (14ª in carriera) record, e dominare la Sprint, la terza sulle sei disputate quest'anno, davanti all'amico-rivale Marco Bezzecchi che allontana di 3 punti (+4) nella classifica iridata.

Non c'è stata lotta, salvo il solito inizio da liberi tutti, che alla prima curva costa una caduta ad Alex Marquez e una penalità a Brad Binder che lo scarena (il sudafricano della Ktm si “consola” con il record asosluto di velocità: 366,1 orari!!!). In più si mette a piovere. Ma tutti fanno come se la pista fosse asciutta, nessuno pensa neppure di cambiare moto. Ci sono inciampi e sorpassi, specie quello cattivo di Jack Miller su Marc Marquez che toglie di fatto di mezzo (alla fine è 7°) lo spagnolo. Pecco ne approfitta e scappa. Anche Bez, che risale e lo va a prendere, seguito dalle due Pramac e dal compagno di squadra Luca Marini.

Finisce così, perché Bagnaia gestisce e fa il gap quando vuole. Cinque Ducati ai primi cinque posti, Bagnaia tornato re dopo l'errore di Le Mans che lo fa ancora zoppicare (frattura all'astragalo), Bezzecchi lì e il team VR46 che guida sempre la classifica per squadre facendo felice Valentino Rossi, arrivato da Le Mans, dove ieri ha vinto la sua prima gara in auto, per tifare. E sorride pure Enea Bastianini, che al rientro è nono.

E gli altri? Distrutti. La prima Ktm è sesta con Miller, la prima Hodna appunto settima con Marque sr, la prima Aprilia ottava con Aleix Espargaro, la prima Yamaha nona con Quartararo. Un altro Mondiale. Questo è il campionato del Made in Italy. Della Ducati. Di Pecco Bagnaia.