24 Ore Le Mans, l'edizione del centenario la inaugura LeBron James

TORINO - C'è stato un ospite illustre e d'eccezione a dare il via alla 91esima 24 Ore di Le Mans, che cade proprio nel centenario della prima storica edizione del 1923. Si tratta della stella della Nba LeBron James (che recentemente ha parlato di un'ipotesi ritiro), presente nella giornata inaugurale della celebre corsa automobilistica, la più importante del campionato del Mondo endurance, che si tiene come sempre sul Circuit de la Sarthe, in Francia.