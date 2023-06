MotoGP: Bagnaia si divora il Mugello e diventa personaggio come Valentino

SCARPERIA - Pecco Bagnaia si mangia il Mugello in un boccone e si prepara a digerire il secondo titolo Mondiale consecutivo con la Ducati padrona assoluta della MotoGP . Pole, Sprint, GP d'Italia: il bomber torinese della due ruote si prende tutto e in due giorni ricaccia indietro l'amico Marco Bezzecchi , ora staccato di 21 punti in classifica al temine di una dominica difficile (ottavo). Un dominio nella gara di casa, esaltata dal ritorno del grande pubblico ( 135.670 spettatori in tre giorni, 77.921 oggi) e prima del via dall' Inno di Mameli cantato dai tenori de " Il Volo " e da un doppio passaggio delle Frecce Tricolori , che lo porta ad eguagliare a quota 14 successi Andrea Dovizioso come secondo plurivincitore di sempre della Ducati, mettendo nel mirino finanche Casey Stoner (23). Un segnale importante proprio nel weekend in cui il forlivese che ha tirato fuori per primo la Rossa delle due ruote dal tunnel (che invece attanaglia ancora quella della F1) è stato nominato MotoGP Legend. Come Valentino Rossi , che Pecco inizia finalmente a imitare anche al capitolo scenette . Il suo Fan Club l'aspetta in pista con la mascotte, un tavolino e una griglia per servirgli l'amato hot dog . E sul podio diventa DJ e fa ballare tutti. Sì, siamo di fronte a un campione che diventa personaggio.

E dietro è battaglia tutta Ducati tra Pramac e VR46, i due team satellite che lottano per la leadership assoluta nel Mondiale per squadre, battendo anche i team ufficiali (quello Ducati complice la lunga assenza di Enea Bastianini, oggi 9° al rientro in gara vera). Al Mugello c'è il sorpasso del team di Paolo Campinoti, che esalta l'idea della carena doubleface dantesca (Paradiso da un lato, Inferno dall'altro) virando su ben due vantici del Paradiso, con Jorge Martin secondo e Johann Zarco terzo. Va in Purgatorio VR46, con Luca Marini che deve cedere alla fine al dolore dei pollici fratturati a Le Mans (quarto) e il Bez mai in gara, in difficoltà con le gomme medie. Ma la Banda di Valentino Rossi potrà rifarsi già domenica al Sachsering.

E gli altri? La Ktm si conferma seconda forza, ma Brad Binder è quinto, con Jack Miller settimo. L'Aprilia è veloce con l'acciaccato Aleix Espargaro, ma troppo tardi (sesto). La Yamaha vede Franco Morbidelli battere un frustrato Fabio Quartararo in una battaglia interna per la top10. Pochissima roba. Molto peggio la Honda. Con Joan Mir e Alex Rins infortunati, Marc Marquez cade al sesto giro e se ne va nel camion senza passare neppure dai box. Furioso. Sempre più preoccuato e forse desideroso di andarsene. La Casa giapponese ha perso da tempo le ali e se ne va via con due punticini di Nakagami. Un disastro. E la Ducati gode. Cinque vittorie nelle prime sei gare: tre con Bagnaia, due con Bezzecchi. E l'Italia chiamò.