Ferrari, capolavoro nella 24 Ore di Le Mans: vince la #51, Toyota battuta

LE MANS - È una Ferrari super quella che centra una vittoria stratosferica nella 24 Ore di Le Mans , uno degli appuntamenti più importanti in tutto il panorama del motorsport, che quest'anno ha festeggiato il centenario. A tagliare il traguarda davanti a tutti è la Ferrari 499P numero 51 , con l'equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi . Delusione in casa Toyota, che viene battuta e chiude seconda con la vettura numero 8, mentre a seguire ecco le due Cadillac; quinta, infine, la Ferrari #50, composta da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, traditi da un problema intorno alla decima ora di gara.

24 Ore Le Mans, il racconto della gara

Il centenario della gara più importante del mondo non poteva che regalare emozioni fin dalle prime battute, con un meteo molto instabile, fin a momenti di pioggia pesante e incidenti. Come anticipato, la gara della #50 viene compromessa alla decima ora, con una sosta lunghissima a causa di un problema al raffreddamento dell'ERS, che costa sei giri di ritardo. Emozionante poi la battaglia che si crea tra la Ferrari #51 e la Toyota #8: iconica la rimonta di Pier Guidi su Buemi nella mattinata della domenica, dopo oltre 18 ore di gara. Poi comincia il testa a testa tra Giovinazzi e Hartley, ma è con il successivo errore di Hirakawa che si spiana la strada della Ferrari verso la vittoria. Brividi importantissimi con l'ultimo pit stop, quando la #51 sembrava non volersi accendere: dopo qualche decina di secondi, però, Pier Guidi può ripartire e tagliare il traguardo per primo.