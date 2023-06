Elkann e il trionfo Ferrari alla 24 Ore di Le Mans: “Giornata indimenticabile”

Trionfo della Ferrari a Le Mans, parla Elkann

Il presidente della Scuderia di Maranello prosegue: "La vittoria che Antonello Coletta, Amato Ferrari e tutta la squadra Ferrari, dai meccanici ai piloti, hanno conquistato in condizioni difficili - per la stessa durata della gara, per il meteo incerto e per i nostri avversari fortissimi - deve essere di esempio per tutti noi. L’emozione che hanno regalato ai nostri tifosi in una giornata storica lega passato, presente e futuro e ci ricorda l’importanza di avere il coraggio e l’umiltà di migliorare sempre". Il Presidente della Ferrari conclude: "Con entusiasmo e felicità voglio ringraziare tutti i nostri colleghi che ci hanno portato a una grande vittoria: un successo che celebriamo con i nostri tifosi e il nostro Paese".