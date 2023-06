F1, diretta tv GP Canada 2023: orari e programmazione

ROMA – Dopo l’ennesima vittoria stagionale di Max Verstappen ottenuta in Spagna, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Canada 2023 . Le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell hanno dato segnali di ripresa, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono ancora in attesa di conoscere sviluppi sui nuovi aggiornamenti. Si comincia venerdì 16 giugno alle ore 20:00 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 23:00. Nella giornata di sabato 17 giugno spazio alla terza sessione di prove libere alle 19:00, mentre in seguito, alle 22:00, le qualifiche. Domenica 18 giugno l’atteso appuntamento con la gara alle ore 20:00 .

F1, ecco come seguire il GP Canada

Il Gran Premio del Canada 2023 di Formula 1 sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in differita per le qualifiche di sabato 17 giugno alle ore 23:30 e la gara di domenica 18 giugno alle ore 22:00. Infine, come di consueto, su tuttosport.com sarà possibile seguire il live della gara sulla pista canadese.