F1, Verstappen punge Hamilton: “Non è allo stesso livello di Alonso”

ROMA - La Formula 1 , dopo essere stata ferma per un weekend, tornerà in pista da venerdì per il Gran Premio del Canada 2023 . Il due volte campione del mondo Max Verstappen vuole continuare la sua impressionante marcia trionfale verso la conquista del terzo titolo, ma nel frattempo ha avuto modo di parlare di qualche suo collega. In particolar modo l'olandese della Red Bull, nel corso di un'intervista rilasciata a Sunday Times, ha voluto elogiare Fernando Alonso facendo uno scomodo paragone con Lewis Hamilton .

Verstappen: "Alonso ha una capacità extra"

“Credo che avere una capacità extra sia un grande vantaggio anche in Formula 1. Non si può allenare questo tipo di cose. Solo pochi piloti ce l’hanno. Per me, sicuramente Fernando Alonso ce l’ha: lo sento dal modo in cui opera in macchina, dal modo in cui sta attento alle piccole cose. Lui continua a guidare al limite ma pensando anche ad altre cose. Su questo aspetto Hamilton non è allo stesso livello di Alonso". Così il pilota della Red Bull, Max Verstappen, ha lanciato una velata frecciatina nei confronti del britannico.