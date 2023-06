Silvio Berlusconi e il suo patrimonio: dalle ville agli yacht di lusso

Berlusconi non amava le supercar, ma due auto erano le sue preferite

Dagli yacht alle ville

Gran parte degli introiti di Berlusconi derivavano dalla quota di sua proprietà del 62% di Fininvest, che a sua volta possiede una quota di maggioranza in MediaForEurope (MFE), ex Mediaset. Oltre a MFE, Fininvest, oltre ad importanti asset come il 53,5% di Gruppo Mondadori e il 30% di Banca Mediolanum. Inoltre, Berlusconi era il proprietario esclusivo della squadra di calcio AC Monza. Alle partecipazioni aziendali, Berlusconi vantava un vasto patrimonio immobiliare, tra cui ville in Brianza e Sardegna, per un valore superiore a 407 milioni di euro. Ma ciò che attira particolare attenzione sono le sue proprietà di lusso nel settore dei trasporti. La sua dichiarazione dei redditi del 2020 rivela la presenza di due ville ad Antigua, un'auto Audi A6 del 2006 e tre imbarcazioni extra lusso: San Maurizio (acquistata nel 1977), Magnum 70 (comprata nel 1990) e Principessa vai via, costruita nel 1965.

