Vigna: Vittoria Le Mans dimostra forza Ferrari. Torneremo grandi anche in F1

ROMA – La vittoria della Ferrari alla 24 ore di Le Mans ha rinfrancato l’intero ambiente del Cavallino. Anche quello della Formula 1, dove, contrariamente a quanto accaduto in Francia, gli animi sono tutt’altro che festanti. Per questo, anche sulla spinta emotiva del grande successo al Circuit de Sarthe, l’ad di Maranello, Benedetto Vigna, ha voluto rincuorare l’intero reparto corse della Ferrari, dai microfoni di Eurosport: “Investiremo sempre sul settore – ha ribadito Vigna – sia in Formula 1 che nel World Endurance Championship, perché riconosciamo l'abbondanza di tecnologie che possono passare dalla pista alla strada”.