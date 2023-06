La 1000 Miglia si tinge di rosa: arrivano le pink driver a sostegno della ricerca

La 1000 Miglia Charity per la Ricerca arriva al suo terzo anno di fila, pronta per sostenere la ricerca scientifica e la lotta contro il tumore al seno . La 1000 Miglia si corre quest'anno dal 13 al 17 giugno e, partita da Brescia, arriverà a Roma per poi tornare indietro. Ad affiancare la corsa storica, ci sarà ancora una volta la speciale pink car della Fondazione IEO-MONZINO , costituita da una squadra composta da donne che guidano una Lamborghini Huracán Tecnica , completamente rosa.

Le tappe

Warly Tomei, board member della Fondazione IEO-MONZINO e ideatrice dell’iniziativa, insieme alla dottoressa Viviana Galimberti, Direttore di Senologia Chirugica dello IEO, grande appassionata di auto e di guida veloce, saranno le leader del team. Saranno sei le speciali pink driver che durante la corsa inviteranno alle donazioni con appelli di sensibilizzazione a favore della Fondazione IEO- MONZINO per la campagna Follow the Pink e in particolare per sostenere la ricerca oncologia di IEO Women’s Cancer Center, il centro multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna dello IEO: Csaba dalla Zorza, Roberta Ruiu, Paola Turani, Giulia Valentina, Ludovica Frasca, Irene Saderini.

A contribuire alla raccolta fondi della Fondazione IEO-MONZINO anche una charity dinner che si è già svolta l’11 giugno al Museo Mille Miglia, spazio dedicato alla leggendaria gara di auto storiche situato all'interno del Monastero di Sant'Eufemia.

Le tappe della 1000 Miglia 2023, con le pink driver della Ricerca:

Tappa 1 – Martedì 13

Brescia > Cervia-Milano Marittima (attraverso il Lago di Garda, Verona, Ferrara, Lugo e Imola; Csaba della Zorza.

Tappa 2 – Mercoledì 14

Cervia-Milano Marittima > Roma (con passaggi a San Marino, Senigallia, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno); Ludovica Frasca.

Tappa 3 – Giovedì 15

Roma > Parma (passando da Siena, Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia); Roberta Ruiu.

Tappa 4 – Venerdì 16

Parma > Milano (incrociando Stradella, Pavia, Alessandria, Asti , Vercelli, Novara); Irene Saderini.

Tappa 5 – Sabato 17

Milano > Brescia (salutando Bergamo, si attraversano la Franciacorta, Ospitaletto e Gussago); Giulia Valentina e Paola Turani.

