Azimut e Ferrari, una partnership iniziata a Le Mans

MILANO - Azimut Automobile Heritage Enhancement (AHE)1, fondo ideato e creato dal Gruppo Azimut, ha annunciato la partnership pluriennale con Ferrari S.p.A. divenendo Ferrari Hypercar Premium Partner proprio alla vigilia dell’edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans che ha visto il Cavallino Rampante tornare (e subito vincente) nella classe regina del mondiale endurance. Ferrari metterà a disposizione di questa partnership supporto strategico volto a consolidare asset fondamentali per la costruzione del portafoglio di AHE nonché la visibilità di AHE sulle Ferrari 499P impegnate nel FIA World Endurance Championship, e la presenza nelle serie del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il campionato monomarca in attività più longevo della storia della Casa di Maranello. Grazie a questa partnership AHE potrà offrire ai propri investitori esperienze “on track” uniche, oltre alla possibilità di organizzare eventi esclusivi nella prestigiosa sede Ferrari a Maranello. Ferrari e AHE condividono la passione e l’interesse comune alla valorizzazione delle auto d’epoca. Nell’ambito dell’accordo è dunque previsto che Ferrari fornisca al fondo pieno supporto con proprie competenze specialistiche, oltre a investire nel fondo una quota dei proventi dalla partnership.

AHE è il primo ed unico fondo d’investimento evergreen2 di auto storiche al mondo. Lanciato dal Gruppo Azimut a inizio maggio scorso, AHE è un fondo fortemente innovativo che intercetta il crescente interesse da parte dei collezionisti e degli investitori a livello mondiale, in particolare dei High e Ultra High Net Worth Individuals, per le auto come alternativa di investimento alle asset class tradizionali in virtù anche di performance annualizzate significativamente superiori a quelle di altri asset reali di lusso come orologi ed opere d’arte. La strategia di investimento del fondo si concentrerà su auto d’epoca di lusso, “Supercar” e “Hypercar”. AHE si posiziona come l’unico player con un processo di investimento strutturato (nelle diverse fasi di acquisto, restauro, conservazione e vendita), grazie alla licenza posseduta da Azimut Investments S.A. per la gestione finanziaria di auto di lusso da collezione. Inoltre la promozione di caratteristiche di sostenibilità svolta dal fondo ai sensi dell’articolo 8 della normativa europea SFDR, permetterà di valorizzare i contenuti culturali e tecnologici delle auto e l’eredità storica della manifattura automobilistica italiana contribuendo a 4 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Davide Rallo, Head of Product Development di Azimut: «Siamo entusiasti della partnership con Ferrari marchio di riferimento per le attività e finalità di Azimut Automobile Heritage Enhancement attraverso la quale siamo certi la conoscenza delle attività del fondo verranno ulteriormente promosse e diffuse su scala globale. Questa prestigiosa partnership suggella la nostra visione originale che ci ha portato a creare un prodotto di investimento unico come Azimut AHE pensato anche per i collezionisti con servizi di assistenza e consulenza personalizzati».