Le Mans, il trionfo Ferrari fa sognare anche Leclerc: "Un giorno anch'io"

ROMA - La Ferrari, dopo le grandi delusioni ottenute negli ultimi anni in Formula 1, lo scorso fine settimana si è regalata una clamorosa gioia andando a conquistare il successo nella 24 Ore di Le Mans sbaragliando tutta la concorrenza. Una giornata storica, dunque, per la Rossa che ha fatto sognare tutti i tifosi del Cavallino Rampante, ma anche gli attuali piloti della Formula 1, in particolar modo Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, era presente in Francia per seguire la gara ed è rimasto molto colpito dalla grande affermazione della Ferrari.