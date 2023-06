Perde il controllo dell'auto e si ritrova dentro la stazione ferroviaria

A causa di un malore, una signora di 80 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finita direttamente sui binari del treno della stazione di Fabriano, in provincia di Ancona . Un episodio che ha messo in allarme i presenti, e che poteva finire molto peggio. Per fortuna nessuno si è fatto troppo male. Vediamo come si sono svolti i fatti.

Ecco cosa è accaduto

In realtà, la dinamica è iniziata molto prima. Alla guida della sua vettura, l’anziana guidatrice (che non è in pericolo di vita) ha avuto un malore che le ha fatto perdere il controllo del volante, tanto da sfiorare un’altra vettura e poi sfondare due porte a vetro della stazione, prima di finire direttamente sulle rotaie.

Sia la donna che la viaggiatrice alla guida dell’altra vettura sono state portate all'ospedale Engles Profili per degli accertamenti, ma entrambe non hanno riportato danni gravi. Sulla faccenda è intervenuto anche il sindaco Daniela Ghergo: “Siamo stati miracolati. Poteva essere una strage, è andata bene”. La polizia ferroviaria e i vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per rimuovere il mezzo dai binari che ha causato qualche ritardo alla circolazione ferroviaria, ma non eccessivamente in quanto al primo binario - dove l’auto ha concluso la sua corsa - sono pochi i treni che fermano a Fabriano.

