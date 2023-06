Ferrari, le rivelazioni di Clear: “Nuovi sviluppi in arrivo”

ROMA – In Spagna la Ferrari SF-23 si è trasformata in quella che ormai tutti chiamano “SF-23 Evo” , a seguito degli aggiornamenti tecnici messi in pista dalla scuderia del Cavallino . Dal fondo modificato alle fiancate completamente riviste , le monoposto di Leclerc e Sainz hanno iniziato proprio in quel Gran Premio quello che il Senior Performance Engineer di Maranello, Jock Clear , ha definito “l’inizio di un percorso”. Intervistato dal portale motorsport.com, uno dei tecnici di punta del box della Rossa non ha dubbi sul fatto che “in questa direzione sono in arrivo ulteriori sviluppi”.

Clear e la Ferrari “Evo”: “Solo l’inizio del percorso”

"Quando un team presenza la propria auto, ha la giusta convinzione sulle proprie soluzioni – spiega Clear – e come tutti anche noi, all’inizio, eravamo convinti di quanto avevamo in quel momento. Ma poi tutti dobbiamo imparare da quello che fanno gli altri, e anche da quello che facciamo noi. Non stiamo copiando nessuno – prosegue l’ingegnere Ferrari - guardiamo a quello che hanno fatto gli altri, torniamo al nostro lavoro e cerchiamo di capire se funziona. Seguiamo solo la scienza e il bello dell'aerodinamica, e il bello di questo sport e il motivo per cui lo facciamo, nel mio caso da 30 anni, è che ogni giorno è diverso, ogni anno è diverso, ogni macchina è diversa – ha spiegato ancora Clear - stiamo ancora imparando. Ci sono milioni di modi per risolvere i problemi e anche trovandone molti non riusciremo mai a risolverli tutti. Devi darti un paio di mesi almeno per sistemare le modifiche e i miglioramenti realizzati in corsa, e per farli funzionare con la tua auto. Quello che vedete è il risultato – ha chiuso l’ingegnere di Portsmouth- e porterà a un ulteriore sviluppo in questa direzione".