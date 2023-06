Leclerc e la Ferrari senza progressi: “In Canada non ci aspettiamo miracoli”

ROMA – Charles Leclerc non nasconde le difficoltà di quello che si preannuncia un altro week-end in salita per la Ferrari . Che in Canada porta, in pratica, la stessa monoposto che ha sofferto e non poco in Spagna . E che, nonostante gli aggiornamenti tecnici installati a Barcellona, fatica ancora molto a tenere il passo delle Red Bull . “Siamo fiduciosi sul fatto che c’è una direzione chiara – ha detto il monegasco nel corso della press-conference che apre il week-end di Montreal – e che quindi sia io che l’intero team crediamo nel progetto”.

F1, Leclerc: “In Canada non ci aspettiamo miracoli”

“In Spagna è stato un weekend difficile soprattutto per me – ha proseguito Leclerc - qui non portiamo nulla di nuovo, non prevedo miracoli. Ma dobbiamo capire come sfruttare al meglio il nuovo pacchetto, anche se non penso che faremo un passo avanti. E no, non c'erano problemi sulla mia Ferrari. Ci aspettiamo che l'Aston oltre alla Red Bull sia molto forte qui. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro e vedremo”. Leclerc parla poi dell’emozione di aver assistito in prima persona alla vittoria della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans: “Gara incredibile – ha proseguito il ferrarista - e un giorno mi piacerebbe partecipare. Non poteva finire meglio con la vittoria della Ferrari. Molto entusiasmante”.