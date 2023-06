Carburanti, c'è di nuovo l'aumento: benzina al self a 1,839 euro al litro

Dopo un calo registrato negli ultimi periodi, il prezzo dei carburanti sta di nuovo crescendo. C'è stata infatti una variazione verso l'alto delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Le medie dei prezzi praticati sono comunicati come sempre dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e sono elaborati dalla Staffetta. Iniziamo con la benzina al self service, che si attesta a 1,839 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,843, pompe bianche 1,829), mentre sul servito a 1,975 euro/litro (+1, compagnie 2,017, pompe bianche 1,891).