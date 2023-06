F1 Canada, FP1 annullate e libere 2 anticipate: il motivo

MONTREAL (CANADA) - Annullata la prima sessione di prove libere Gp del Canada. La FP1 parte regolarmente e l'Alpine di Gasly si ferma subito per un guasto: bandiera rossa e tutti ai box. A quel punto un malfunzionamento del sistema di telecamere a circuito chiuso impedisce la ripresa della sessione, che dopo qualche minuto viene formalmente annullata. In virtù di questo, la FP è stata anticipata di 30 minuti, con partenza alle 22:30 ora italiana, e durerà 90 minuti. Per la cronaca, fino allo stop il miglior tempo, comunque poco indicativo, è stato di Bottas (1'18"728), seguito dalle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Quindi le Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen.