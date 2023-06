Leclerc furioso, ai ferri corti col team Ferrari: che è successo in Canada

MONTREAL - " Onestamente non era difficile leggere che la pista era asciutta . L'ho detto. Purtroppo non so perché siamo usciti con le intermedie con la pista asciutta e con le slick con la pioggia. Ci rendiamo la vita molto più difficile, doveva essere una sessione facile. Non sono d'accordo con la squadra ". Lo ha affermato un furibondo Charles Leclerc alla fine delle Q2, che ha visto eliminato il monegasco della Ferrari al Gran Premio del Canada di Formula 1 . Leclerc ha criticato duramente le scelte della squadra in qualifica, che hanno avuto come conseguenza l'estromissione dall'ultima fase di giornata.

Cos'è successo

Leclerc ha chiesto di poter montare le soft all'inizio del Q2, ma dal team gli hanno risposto di provare con le intermedie. Il cambio gomme è arrivato soltanto poco prima che iniziasse a piovere, motivo per cui Charles è dovuto rientrare per montare le intermedie, fallendo l'unico tentativo. E' solo l'ultimo dei tanti scontri tra Leclerc e il muretto: l'ultimo precedente risale al Gran Premio di Spagna, quando dal box hanno ignorato la sua richiesta di montare le soft, mettendo alla sua vettura le gomme hard. Tanti gli altri precedenti nelle ultime stagioni, tra cui quello in Brasile: anche in quel caso, scelta sbagliata sulle gomme.

La delusione di Sainz

Deluso anche Carlos Sainz, che partirà undicesimo dopo la penalizzazione: "Giornata dura dal punto di vista psicologico - ha detto a Sky Sport -. Dopo la botta in FP3 non volevo fare un altro incidente in qualifica. Ho fatto dei bei giri anche se non ero al 100%. In Q3 abbiamo avuto un po' di sfiga con la bandiera rossa".