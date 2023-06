Sainz penalizzato, parte dietro a Leclerc: Ferrari senza pace in Canada

MONTREAL - Era attesa dopo le qualifiche, e alla fine la penalizzazione è arrivata: Carlos Sainz è stato sanzionato per il cosiddetto "impeding" su Pierre Gasly nel Q2 delle qualifiche del Gran Premio del Canada , venendo retrocesso di tre posizioni sulla griglia di partenza . Lo spagnolo della Ferrari, infatti, ha ostacolato il francese nell'ultima chicane, con il pilota dell'Alpine che, per evitare Sainz, ha dovuto tagliare la chicane stessa. Con questa penalità, il nativo di Madrid passa dall'ottava all'undicesima posizione in vista della gara di domani, partendo quindi anche dietro al compagno di squadra in Ferrari Charles Leclerc , il quale viene "promosso" alla decima casella.

Sainz ma non solo: quante penalità nella notte

Le movimentate qualifiche del Canada sono state tali anche dopo che l'azione in pista era terminata: a ricevere delle penalità, infatti, non è stato il solo Sainz. A perdere tre posizioni in griglia sono stati anche Lance Stroll e Yuki Tsunoda, per aver ostacolato, rispettivamente, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg. Proprio il tedesco, che aveva firmato un incredibile seconda posizione in qualifica con la Haas, è stato a sua volta retrocesso di tre posizioni per aver superato, nel primo settore, il delta di velocità da rispettare in regime di bandiera rossa.