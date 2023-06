Ferrari, Leclerc interrompe l’intervista di Vasseur: cosa ha detto

MONTREAL - Prima il duro sfogo, poi il passo indietro: Charles Leclerc ammette di aver esagerato dopo l'attacco al team in seguito alle qualifiche del GP del Canada (chiuse all'undicesimo posto), e smorza i toni parlando in diretta tv interrompendo l'intervista al team principal della Ferrari Frederic Vasseur. Ai microfoni di Sky Sport, infatti, Leclerc ha dichiarato: "Dopo la qualifica c'è l'adrenalina, e ovviamente la voglia di far bene. Alla fine eravamo in tanti sulla stessa strategia, sono io che non ce l'ho fatta rispetto agli altri, non ho fatto un gran lavoro. Forse mi sono lasciato un po' andare, perché c'è tanta passione e voglia di far bene e oggi non è andata come volevamo", ha poi aggiunto il monegasco.