F1 GP Canada, quante penalità! La griglia di partenza definitiva

MONTREAL - Le qualifiche del Gran Premio del Canada di F1 sono state movimentate non solo per la pioggia, ma anche per le penalità inflitte a ben quattro piloti, andando a ridisegnare la griglia di partenza. Tra tutti, spicca il nome di Carlos Sainz, che ha ostacolato Pierre Gasly nel corso del Q2; per lo stesso motivo sono stati retrocessi Lance Stroll, per impeding su Esteban Ocon, e Yuki Tsunoda, su Nico Hulkenberg. Anche il pilota tedesco della Haas è stato sanzionato, per non aver rispettato il delta di velocità sotto bandiera rossa nel primo settore. Tutti e quattro i piloti sono stati retrocessi di tre posizioni.