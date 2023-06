Ferrari, Leclerc e Sainz 4° e 5° nel GP Canada. Verstappen eguaglia Senna

MONTREAL - Max Verstappen si aggiudica il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale di F1. Gara da assoluto dominatore per il due volte campione del mondo con la Red Bull, che conquista la vittoria numero 41 eguagliando la leggenda Ayrton Senna. A completare il podio sono Fernando Alonso e Lewis Hamilton, davanti alle ottime Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che erano partiti rispettivamente decimo e undicesimo: la SF-23 è finalmente apparsa in crescita, fino a finire non troppo lontana dai rivali di Mercedes e Aston Martin, ma pagando i risultati sicuramente non positivi nelle travagliate qualifiche del sabato. Gara lineare sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, a parte l'incidente occorso a George Russell nel dodicesimo giro, che ha provocato la safety car: il britannico ha potuto continuare la gara, salvo poi doversi ritirare a una decina di giri alla fine.