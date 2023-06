Classifica piloti F1: dopo il Canada, Alonso insidia Perez per il 2° posto

MONTREAL - Max Verstappen consolida sempre di più la propria leadership nella classifica piloti di F1 dopo il GP del Canada, ma alle sue spalle si infiamma la bagarre: infatti, con il secondo posto di Montreal, Fernando Alonso si avvicina di molto a Sergio Perez, sesto in gara, riaprendo i discorsi per il secondo posto. Carlos Sainz risale in quinta posizione scavalcando George Russell, a secco di punti sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, mentre Charles Leclerc è settimo.