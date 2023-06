Ferrari, Vasseur: “In Canada importante voltare pagina dopo le qualifiche"

MONTREAL - "Siamo partiti indietro dopo le qualifiche difficili di ieri, ma oggi abbiamo fatto una grande rimonta, abbiamo tenuto un passo buono e anche la strategia è stata positiva. Abbiamo lasciato Charles e Carlos con aria pulita per qualche giro perché potessero spingere, e hanno fatto un ottimo lavoro". Così Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport, inizia la propria analisi del Gran Premio del Canada, in cui Leclerc e Sainz hanno in qualche modo rimediato alle difficoltà delle qualifiche, con annessa polemica, portando le Ferrari in quarta e quinta posizione. Una giornata in cui era importante voltare pagina, per ricominciare la rincorsa a risultati più nobili: "Dobbiamo cercare di correggere gli errori, era importante chiudere un capitolo dopo ieri e concentrarci sulla gara e ricavare il meglio. Sarà una bella lezione in vista dell’Austria, dove speriamo di essere in buone condizioni. Dobbiamo fare un weekend perfetto per ottenere risultati migliori", ha infatti aggiunto Vasseur.