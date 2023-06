Ferrari ok in Canada ma Leclerc predica calma: “Lavorare per colmare gap”

MONTREAL - "Il feeling è stato positivo, ma non dobbiamo esaltarci troppo perché questa è una pista particolare e molto specifica". Charles Leclerc è soddisfatto per i passi avanti fatti dalla Ferrari nel weekend del GP del Canada, ma giustamente non si accontenta rilanciando le proprie ambizioni. Ai microfoni di Sky Sport, il monegasco ha aggiunto: "Peccato per le qualifiche, ma è inutile tornarci. Oggi è stata una giornata positiva, con un passo e una strategia buoni. L’obiettivo è migliorare da questo punto di vista. Credo che abbiamo trovato qualcosa, perché già da venerdì mi sono sentito meglio, ho preso una direzione diversa da parte mia e mi sto sentendo più a mio agio. Adesso bisogna fare gli step in più".