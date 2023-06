Verstappen, doppio traguardo Red Bull in Canada: “Risultato incredibile”

MONTREAL - Il weekend del Gran Premio del Canada è uno di quelli da ricordare per la Red Bull e per Max Verstappen: il pilota olandese, infatti, raggiunge le 41 vittorie eguagliando Ayrton Senna, mentre la scuderia, contestualmente, arriva alle 100 vittorie in F1, in poco più di un decennio di storia. Numeri che esaltano Verstappen, il quale, nell'intervista post gara, ha dichiarato: "Vincere il Gran Premio numero 100 per la scuderia è stato incredibile. Non mi sarei mai aspettato di raggiungere questi numeri, anche a livello personale. Continuiamo così, a divertirci e a lavorare sodo".