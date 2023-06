Ferrari, Sainz rivela il problema in Canada: “La macchina sembrava ferma”

ROMA - Va in archivio anche il Gran Premio del Canada 2023 di Formula 1, che ha consacrato ancora una volta il due volte campione del mondo Max Verstappen come leader indiscusso del campionato. Le Ferrari, invece, hanno mostrato incoraggianti segnali di ripresa rendendosi protagoniste di una bella rimonta che ha portato Charles Leclerc e Carlos Sainz a chiudere rispettivamente in quarta e quinta posizione. Lo spagnolo, però, ha dovuto farei conti con un piccolo problema a pochi giri dal termine della corsa.