Verstappen e l'uccello nei freni: in Canada succede l'incredibile

Curioso problema per Verstappen

Nel corso del Gran Premio del Canada 2023 di Formula 1 il pilota della Red Bull, Max Verstappen, è stato protagonista di un episodio tanto curioso quanto particolare. L'olandese, infatti, ha colpito un uccello durante la gara come si può osservare anche da un video che sta circolando in queste ore, tanto che lo stesso Max si è accorto dell'inconveniente e l'ha rivelato nel team radio: "Penso di aver colpito un uccello". Il povero volatile è rimasto incastrato nel condotto dei freni della macchina per praticamente tutta la gara, creando un grosso rischio per l'olandese.