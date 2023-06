Tom Cruise e la Fiat 500 gialla alla premiere romana di Mission Impossible 7

Roma è diventata uno degli scenari più apprezzati per le premiere mondiali. Lo abbiamo visto a maggio con Fast X, penultimo capitolo dell'amata saga di Fast & Furious, e ieri, 19 giugno 2023 , con Mission: Impossibile - Dead Reckoning Part One . Per Vin Diesel e la Fast Family lo sfondo era stato il Colosseo, mentre per Tom Cruise e colleghi la sfilata sul tappeto rosso è stata intorno alla Fontana della Barcaccia e poi lungo i gradini di Trinità dei Monti , a Piazza di Spagna.

A Piazza di Spagna la Fiat 500 gialla

Il centro di Roma, ieri, era davvero pieno per l'evento. C'erano fotografi, fan, curiosi che si sporgevano anche solo per vedere di cosa si trattasse. Ma c'era anche lei... la Fiat 500 gialla, in cui ha girato una scena proprio fra via del Babbuino e Piazza di Spagna nel film, e che per la giornata di ieri ha aspettato il suo “compagno d'avventure romano” in fondo alla scalinata. Tom Cruise, poi, si rivolge al pubblico, ringrazia la città, dicendo anche di aver “sognato di venire qui e condividere il film con tutti voi”. Dice anche che attraverso i film ha potuto scoprire culture diverse viaggiando e Mission: Impossibile gli ha dato questo privilegio. Il film uscirà nelle sale il 12 luglio 2023.

I motori si riaccendono, Fast X è al cinema. Ecco qual è l'auto di Dom Toretto