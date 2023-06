Wolff attacca Alonso dopo l'episodio con Hamilton: polemica in F1

ROMA - Fernando Alonso e Lewis Hamilton hanno dato spettacolo nel Gran Premio del Canada: i due, infatti, non si sono risparmiati in pista, ma c'è anche un altro momento che ha catturato l'attenzione, ovvero quando i due si sono beccati in pitlane nel momento della safety car nelle prime fasi di gara. Gli uomini della Mercedes sono stati velocissimi nel pit-stop, facendo uscire Hamilton appena davanti ad Alonso, al limite dell'unsafe release, tanto che l'asturiano ha scosso lo sterzo e toccato leggermente il freno. Non è bastato, però, per sanzionare Hamilton, mentre Toto Wolff non ha perso l'occasione per punzecchiare Alonso, mimandone il gesto dai propri box. Al termine della gara, il team principal austriaco ha rincarato la dose: "Ha fatto un po' di scena, con lo sterzo e i freni... È bravo a recitare e a lamentarsi di aver quasi toccato Lewis".