C'è una Ferrari che vince e fa festa: Maranello rossa di gioia per Le Mans

ROMA - Per una Ferrari che arranca in Formula 1 (ma che sta provando a reagire) , ce n'è una che festeggia alla grande, e lo fa con i propri tifosi: Maranello , infatti, si è colorata di rosso per celebrare l'impresa della squadra del campionato endurance , dopo la vittoria nella leggendaria 24 Ore di Le Mans tra le Hypercar, nella stagione che ha segnato il ritorno del Cavallino nella categoria dopo 50 anni. Presente sia la #51 che ha tagliato il traguardo davanti a tutti sul circuito di La Sarthe, con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, sia la #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

Ferrari, che festa a Maranello!

Occasione imperdibile per i tifosi della Ferrari che si sono riversati in strada per vivere da vicino le Hypercar: splendida la passerella tra le vie della città, in mezzo alle bandiere e agli applausi dei presenti, i quali hanno avuto anche la possibilità di assaporare il rombo delle 499P, potendo anche posare con i piloti. Il risultato di Le Mans è già entrato nella leggenda, con la netta vittoria sulle Toyota nel centenario della corsa.